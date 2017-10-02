Объем российско-саудовского фонда для инвестиций в энергетику составит $1 млрд

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Объем совместного фонда России и Саудовской Аравии для инвестиций в энергетический сектор, о создании которого будет объявлено во время визита короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву, составит $1 млрд. Об этом заявил министр энергетики РФ, сопредседатель Межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Новак в опубликованном в понедельник интервью телеканалу Al Arabiya.
Российский министр отметил, что принципиальное согласие достигнуто, решение о создании фонда будет окончательно утверждено во время визита саудовского монарха в РФ.
"В принципе, речь идет о выделении $1 млрд", - сказал Новак.
Он также подчеркнул, что РФ "сосредоточена на развитии сотрудничества [с Саудовской Аравией] не только в вопросах нефти в рамках ОПЕК, но и вне картеля, а также развитии сотрудничества в нефтегазовом секторе, электроэнергетике и возобновляемых источниках энергии".