Участники слушаний в СФ предлагают кабмину распространить опыт ЕГАИС на табачную продукцию

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Участники проходящих в Совете Федерации парламентских слушаний по проекту бюджета на 2018 год рекомендуют правительству РФ рассмотреть вопрос о распространении опыта единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота алкогольной продукции (ЕГАИС) на производство и оборот табачной продукции.

В проекте рекомендаций участников слушаний отмечается, что необходимо искать резервы дополнительных доходных поступлений в бюджетную систему РФ. "По мнению участников парламентских слушаний, такие резервы находятся в сфере регулирования оборота алкогольной и табачной продукции", - говорится в документе.

Так, участники слушаний констатируют, что принятые по предложению Совфеда в 2016-2017 годах меры по сокращению нелегального производства и оборота алкогольной продукции позволили на 28% увеличить поступления акцизов на указанную продукцию в федеральный и региональные бюджеты.

При этом отмечается, что остаются вопросы, которые требуют решения: в частности, речь об установлении дифференцированного размера госпошлины за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества мест осуществления деятельности.

Актуальными являются также вопросы введения обязанности производителей маркировать стеклянную тару для производства алкоголя, гармонизации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию в рамках Евразийского экономического союза, увеличения региональной части доходов от акцизов на табак в бюджеты субъектов РФ, указывают участники слушаний.