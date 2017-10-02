Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники слушаний в СФ предлагают кабмину распространить опыт ЕГАИС на табачную продукцию

Экономика и бизнес
2 октября, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

В проекте рекомендаций отмечается, что необходимо искать резервы дополнительных доходных поступлений в бюджетную систему РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Участники проходящих в Совете Федерации парламентских слушаний по проекту бюджета на 2018 год рекомендуют правительству РФ рассмотреть вопрос о распространении опыта единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота алкогольной продукции (ЕГАИС) на производство и оборот табачной продукции.

В проекте рекомендаций участников слушаний отмечается, что необходимо искать резервы дополнительных доходных поступлений в бюджетную систему РФ. "По мнению участников парламентских слушаний, такие резервы находятся в сфере регулирования оборота алкогольной и табачной продукции", - говорится в документе.

Так, участники слушаний констатируют, что принятые по предложению Совфеда в 2016-2017 годах меры по сокращению нелегального производства и оборота алкогольной продукции позволили на 28% увеличить поступления акцизов на указанную продукцию в федеральный и региональные бюджеты.

При этом отмечается, что остаются вопросы, которые требуют решения: в частности, речь об установлении дифференцированного размера госпошлины за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества мест осуществления деятельности.

Актуальными являются также вопросы введения обязанности производителей маркировать стеклянную тару для производства алкоголя, гармонизации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию в рамках Евразийского экономического союза, увеличения региональной части доходов от акцизов на табак в бюджеты субъектов РФ, указывают участники слушаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евразийский экономический союз
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие по числу жертв инциденты со стрельбой в США с 2007 года
2
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
5
Задержанные участники ячейки ИГ признались в изготовлении бомб
6
В Петербурге осужден экс-полицейский за сокрытие гражданства США и превышение полномочий
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама