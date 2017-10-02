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Рязанская область сэкономит 7,5 млрд руб. благодаря реструктуризации

Экономика и бизнес
2 октября, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Сейчас госдолг региона составляет более 22,4 млрд рублей

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Участие в программе реструктуризации бюджетных кредитов позволит Рязанской области сэкономить за два года более 7,5 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил журналистам губернатор региона Николай Любимов.

"Благодаря реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам уже за два последующих года Рязанская область сможет сэкономить больше 7,5 млрд рублей. Эти деньги, которые фактически мы не должны федеральному бюджету возвращать, могут быть направлены на финансирование социальных обязательств разных, в том числе, на погашение коммерческих кредитов, на все то, что необходимо сейчас Рязанской области, очень много проектов может быть реализовано", - отметил губернатор.

По данным Министерства финансов РФ, сейчас госдолг Рязанской области составляет более 22,4 млрд рублей, в том числе, более 18 млрд рублей - бюджетный кредит.

Ранее сообщалось, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей. В ней примут участие более 79 субъектов.

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Любимов, Николай Викторович
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