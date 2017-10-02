ВЭБ запустил онлайн-платформу для подачи заявок на финансирование проектов в регионах

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Внешэкономбанк запустил на своем сайте онлайн-платформу для подачи заявок на финансирование проектов в регионах, сообщает пресс-служба ВЭБ.

"На базе онлайн-платформы создан простой, понятный и прозрачный механизм подачи заявок на финансирование проектов и проведение их экспресс-оценки, осуществляемой региональным менеджером ВЭБ", - отметил заместитель председателя Внешэкономбанка - член правления Алексей Иванченко.

Он добавил, что на базе платформы ВЭБ также планирует формировать рейтинги региональных менеджеров, основанные на результате их работы.

В августе ВЭБ завершил отбор на позиции сертифицированных менеджеров в 23 пилотных субъектах РФ. Региональные менеджеры должны искать и проводить первичную оценку инвестпроектов в своих регионах для Внешэкономбанка.