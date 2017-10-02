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ВЭБ запустил онлайн-платформу для подачи заявок на финансирование проектов в регионах

Экономика и бизнес
2 октября, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

На базе этой платформы банк также планирует формировать рейтинги региональных менеджеров, основанные на результате их работы

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Внешэкономбанк запустил на своем сайте онлайн-платформу для подачи заявок на финансирование проектов в регионах, сообщает пресс-служба ВЭБ.

"На базе онлайн-платформы создан простой, понятный и прозрачный механизм подачи заявок на финансирование проектов и проведение их экспресс-оценки, осуществляемой региональным менеджером ВЭБ", - отметил заместитель председателя Внешэкономбанка - член правления Алексей Иванченко.

Он добавил, что на базе платформы ВЭБ также планирует формировать рейтинги региональных менеджеров, основанные на результате их работы.

В августе ВЭБ завершил отбор на позиции сертифицированных менеджеров в 23 пилотных субъектах РФ. Региональные менеджеры должны искать и проводить первичную оценку инвестпроектов в своих регионах для Внешэкономбанка.

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