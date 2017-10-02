Google отменяет требование к изданиям о бесплатном переходе из поиска к платному контенту

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Google отменяет практику first click free, обеспечивавшую бесплатный доступ через свою поисковую систему как минимум к трем платным публикациям интернет- изданий в день. Как сообщила в понедельник пресс-служба компании в своем блоге, СМИ теперь сами будут выбирать число материалов бесплатного доступа до того, как появится сообщение о необходимости платной подписки.

"С этой недели мы прекращаем политику first click free, которая требовала от издателей предоставлять как минимум три бесплатные публикации в день через сервисы Google Search и Google News до того, как пользователям показывается сообщение о платной подписке", - говорится в сообщении.

При этом компания рекомендует для большинства изданий размещать хотя бы по 10 бесплатных материалов в месяц.