Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительный 3D-принтер из Ярославля будет печатать дома в ОАЭ

Экономика и бизнес
2 октября, 21:16 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 2, октября. /ТАСС

По словам заместителя гендиректора компании "Спецавиа" Евгения Тарбеева, принтер уже приобрела датская компания, которая печатает в Копенгагене отель-офис площадью 50 квадратных метров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Ярославское предприятие "Спецавиа" изготовило 3D-принтер, который будет печатать дома в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании Евгений Тарбеев.

"Оборудование у нас готово, лежит на складе, мы рассчитываем в этом году отправить. С помощью нашего 3D-принтера в ОАЭ будут строить жилые поселки, аналог наших коттеджных ", - сказал Тарбеев, отметив, что ярославцы специально модифицировали оборудование под требования строителей.

Он пояснил, что строительная 3D-печать схожа с обычной: в программе, например, в графическом редакторе, создается 3D-модель будущего сооружения, загружается программный код, и принтер воссоздает модель. "Принтер выдавливает бетонную смесь по периметру заданной модели. Толщина стен закладывается сразу, они растут равномерно, принтер печатает наружную и внутреннюю стенки, остальное пространство потом заполняется раствором. Печатать можно самым обычным пескобетоном", - сказал он, добавив, что скорость печати составляет примерно 100 квадратных метров за 100 часов.

Пока из-за отсутствия госрегулирования и технического регламента эта технология используется только при возведении малоэтажек, говорит Тарбеев. "Когда появится стандарт, 3D-оборудование можно будет использовать и в высотном строительстве", - сказал он.

По словам Тарбеева, в июле этого года ярославский 3D-принтер приобрела датская компания 3D Printhuset, которая печатает в Копенгагене отель-офис площадью 50 квадратных метров. Это будет первое в Европе здание, возведенное по 3D-технологии и полностью отвечающее строительным нормам Евросоюза. "По контракту мы не имеем права разглашать условия поставки, скажем только, что в базовой комплектации такое оборудование стоит 1,32 млн руб. Но очень часто заказчики просят нас сделать принтер под их требования, так было и с датским проектом - в Копенгаген уехал принтер модифицированный", - рассказал Тарбеев.

С помощью трехмерных принтеров в России уже построены два дома: техническое здание в форме средневековой башни под Екатеринбургом и жилой дом площадью 165 квадратных метров под Ярославлем. "Дом в Ярославской области был построен еще в 2015 году, то есть гораздо раньше датского и других проектов. Пожалуй, это первый в России напечатанный дом, выполненный по проекту и проходящий государственную регистрацию в БТИ", - сказал Тарбеев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдепартамент ответил на заявление МИД о проникновении спецслужб США на дипобъекты РФ
2
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
3
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58
4
Слуцкий впервые признан тренером недели в чемпионшипе
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Суд назначил Навальному 20 суток административного ареста за призывы к участию в митингах
7
Мединский не стал комментировать решение экспертного совета ВАК в отношении него
Темы дня
Новости партнеров
Реклама