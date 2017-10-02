Строительный 3D-принтер из Ярославля будет печатать дома в ОАЭ

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Ярославское предприятие "Спецавиа" изготовило 3D-принтер, который будет печатать дома в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании Евгений Тарбеев.

"Оборудование у нас готово, лежит на складе, мы рассчитываем в этом году отправить. С помощью нашего 3D-принтера в ОАЭ будут строить жилые поселки, аналог наших коттеджных ", - сказал Тарбеев, отметив, что ярославцы специально модифицировали оборудование под требования строителей.

Он пояснил, что строительная 3D-печать схожа с обычной: в программе, например, в графическом редакторе, создается 3D-модель будущего сооружения, загружается программный код, и принтер воссоздает модель. "Принтер выдавливает бетонную смесь по периметру заданной модели. Толщина стен закладывается сразу, они растут равномерно, принтер печатает наружную и внутреннюю стенки, остальное пространство потом заполняется раствором. Печатать можно самым обычным пескобетоном", - сказал он, добавив, что скорость печати составляет примерно 100 квадратных метров за 100 часов.

Пока из-за отсутствия госрегулирования и технического регламента эта технология используется только при возведении малоэтажек, говорит Тарбеев. "Когда появится стандарт, 3D-оборудование можно будет использовать и в высотном строительстве", - сказал он.

По словам Тарбеева, в июле этого года ярославский 3D-принтер приобрела датская компания 3D Printhuset, которая печатает в Копенгагене отель-офис площадью 50 квадратных метров. Это будет первое в Европе здание, возведенное по 3D-технологии и полностью отвечающее строительным нормам Евросоюза. "По контракту мы не имеем права разглашать условия поставки, скажем только, что в базовой комплектации такое оборудование стоит 1,32 млн руб. Но очень часто заказчики просят нас сделать принтер под их требования, так было и с датским проектом - в Копенгаген уехал принтер модифицированный", - рассказал Тарбеев.

С помощью трехмерных принтеров в России уже построены два дома: техническое здание в форме средневековой башни под Екатеринбургом и жилой дом площадью 165 квадратных метров под Ярославлем. "Дом в Ярославской области был построен еще в 2015 году, то есть гораздо раньше датского и других проектов. Пожалуй, это первый в России напечатанный дом, выполненный по проекту и проходящий государственную регистрацию в БТИ", - сказал Тарбеев.