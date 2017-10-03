Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Добыча лосося на Камчатке закроется 16 октября

Экономика и бизнес
3 октября, 5:06 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Это связано с тем, что в большинстве районов наступает окончание сроков навигации маломерных судов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Добыча лосося на Камчатке закроется для всех видов деятельности - промышленного и любительского рыболовства - 16 октября. Об этом во вторник по результатам заседания комиссии по регулированию промысла на полуострове сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края, министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.

"Фактически основная рыбалка у нас была закончена 13 сентября на морских участках и 22 сентября на речных. Сейчас осталось только любительское и спортивное рыболовство по отдельным участкам. 16 октября мы заканчиваем общую рыбалку по всем водоемам. Это связано с тем, что в большинстве районов в это время наступает окончание сроков навигации маломерных судов, которые используются на реках и на море", - сообщил Галицын.

Кроме того, к середине октября туристические компании завершат проведение рыболовных туров. В целом, по словам министра, рыбаки на Камчатке в лососевую путину добыли 241,3 тыс. тонн рыбы - это третий результат за историю наблюдений промысла с 1906 года.

"Лососевая путина прошла неплохо и сами результаты говорят за себя. В целом по Камчатке общий объем вылова по горбуше составил 161,5 тыс. тон, из них 147 тыс. тонн - это горбуша восточной Камчатки, при стартовом объеме 74 тыс. тонн. То есть в два с лишним раза был увеличен объем и вылов", - сказал министр.

Также впервые за всю историю наблюдений в Петропавловск- Командорской подзоне на восточном побережье полуострова добыто 15 тыс. тонн нерки. Несмотря на обилие штормов и дождливых дней и, как следствие, высокий уровень воды в реках, на западной Камчатке рыбаки добыли 11 тыс. тонн горбуши из 20 тыс. тонн, которые прогнозировала наука. Кроме того, выловлено 6,2 тыс. тонн кижуча. При этом основной объем выловленной в крае рыбы был направлен на внутренний рынок, на экспорт ушла в основном нерка.

Галицын отметил, что в этом году на Камчатке в сутки береговые и судовые заводы перерабатывали до 10 тыс. тонн рыбы, тогда как в 2015 году суточная переработка составляла не более 7 тыс. тонн. В этом году на территории края начато строительство еще четырех крупных береговых рыбоперерабатывающих комплексов. После их ввода в строй в 2018 году объем рыбопереработки в сутки вырастет еще на 1 тыс. тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Навального приговорили к 20 суткам ареста за призывы к несанкционированным митингам
5
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
6
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
7
Миссия ОБСЕ назвала некорректной информацию Киева о количестве наблюдателей от России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама