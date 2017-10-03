Добыча лосося на Камчатке закроется 16 октября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Добыча лосося на Камчатке закроется для всех видов деятельности - промышленного и любительского рыболовства - 16 октября. Об этом во вторник по результатам заседания комиссии по регулированию промысла на полуострове сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края, министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.

"Фактически основная рыбалка у нас была закончена 13 сентября на морских участках и 22 сентября на речных. Сейчас осталось только любительское и спортивное рыболовство по отдельным участкам. 16 октября мы заканчиваем общую рыбалку по всем водоемам. Это связано с тем, что в большинстве районов в это время наступает окончание сроков навигации маломерных судов, которые используются на реках и на море", - сообщил Галицын.

Кроме того, к середине октября туристические компании завершат проведение рыболовных туров. В целом, по словам министра, рыбаки на Камчатке в лососевую путину добыли 241,3 тыс. тонн рыбы - это третий результат за историю наблюдений промысла с 1906 года.

"Лососевая путина прошла неплохо и сами результаты говорят за себя. В целом по Камчатке общий объем вылова по горбуше составил 161,5 тыс. тон, из них 147 тыс. тонн - это горбуша восточной Камчатки, при стартовом объеме 74 тыс. тонн. То есть в два с лишним раза был увеличен объем и вылов", - сказал министр.

Также впервые за всю историю наблюдений в Петропавловск- Командорской подзоне на восточном побережье полуострова добыто 15 тыс. тонн нерки. Несмотря на обилие штормов и дождливых дней и, как следствие, высокий уровень воды в реках, на западной Камчатке рыбаки добыли 11 тыс. тонн горбуши из 20 тыс. тонн, которые прогнозировала наука. Кроме того, выловлено 6,2 тыс. тонн кижуча. При этом основной объем выловленной в крае рыбы был направлен на внутренний рынок, на экспорт ушла в основном нерка.

Галицын отметил, что в этом году на Камчатке в сутки береговые и судовые заводы перерабатывали до 10 тыс. тонн рыбы, тогда как в 2015 году суточная переработка составляла не более 7 тыс. тонн. В этом году на территории края начато строительство еще четырех крупных береговых рыбоперерабатывающих комплексов. После их ввода в строй в 2018 году объем рыбопереработки в сутки вырастет еще на 1 тыс. тонн.