ДВФУ будет готовить для "Сибура" специалистов инженерных и гуманитарных направлений

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) будет готовить специалистов для работы в крупнейшей в России интегрированной газо- и нефтеперерабатывающей компании "Сибур", которая заинтересована в выпускниках широкого спектра инженерных, естественнонаучных и гуманитарных направлений. К 2024 году компания планирует принять на свои производства до 250 выпускников университета, сообщает пресс-служба вуза.

"Мы планируем привлекать кадры в два этапа. На первом - приглашаем выпускников 2017-2018 годов, которые войдут в штат компании. Мы надеемся сформировать из них оплот молодежной инженерной элиты с востребованными в будущем инженерными компетенциями. <...> К 2024 году мы ожидаем на наши производства до 250 выпускников ДВФУ, далее надеемся наладить регулярный поток студентов через практики, стажировки и трудоустройство", - приводятся в сообщении слова руководителя направления корпоративного университета "Сибура" Юлии Воротниковой.

Компании требуются кадры разных направлений, помимо инженеров востребованы экономисты, юристы, специалисты в IT- и техносферной безопасности, строители, архитекторы; общее требование - развитые "нетехнические" компетенции: например, критическое мышление, IT-грамотность в рамках профессиональной специализации, умение адаптироваться к изменениям и управлять ими. "Сибур" активно развивается и нуждается в молодых высококвалифицированных специалистах. Сейчас готовится крупнейший проект "ЗапСибНефтехим", строительство которого в Тобольске планируется завершить в 2019 году. Идея не менее масштабного проекта - Амурского газохимического комплекса - прорабатывается и на Дальнем Востоке.

Помимо подготовки кадров в вузе, ДВФУ и "Сибур" намерены вести работу по профориентации со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" и развивать международное движение WorldSkills. Особую роль должны сыграть совместные научные исследования, которые обеспечат долговременные связи компании и подготовку узких специалистов.

"Компания "Сибур" - особый партнер, а подготовка кадров для таких современных и высокотехнологичных предприятий - приоритет для ДВФУ. Компания приходит в университет всерьез и надолго, и у нашего сотрудничества очень большие перспективы", - считает проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрей Шушин.