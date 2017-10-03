РБК: ФНС исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоров

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РБК: ФНС исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоровЭкономика и бизнес 3 октября, 8:46
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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила приказ об исключении Британских Виргинских островов из списка стран, власти которых не предоставляют информацию о владельцах офшорных компаний. Соответствующий документ уже подписан и сейчас находится на регистрации в Минюсте, пишет РБК со ссылкой на источник в налоговой службе.
"Исключение BVI (Британские Виргинские острова - прим. ред.) из черного списка означает, что с нового года местные власти готовы предоставлять информацию о реальных владельцах зарегистрированных в этой юрисдикции компаний по запросам ФНС России на регулярной основе", - отмечается в публикации.
В 2014 году Минфин России опубликовал список, состоящий из 40 офшоров, в который вошли исключительно низконалоговые юрисдикции. В этом перечне перечисляются страны и территории, с которыми отсутствуют соглашения об избежании двойного налогообложения, или страны и территории, с которыми качество информационного обмена по налоговым вопросам неудовлетворительное.