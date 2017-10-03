Счетная палата с начала года выявила больше нарушений, чем за весь 2016 год

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Счетная палата выявила в 2017 году нарушения использования средств государственного бюджета на сумму 1,4 трлн рублей. Это больше, чем сумма выявленных нарушений за весь 2016 год, рассказала глава ведомства Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
"Год еще не завершен, а количество нарушений, которые мы выявили, уже значительно больше, чем за 2016 год. Если в 2016 году их было на общую сумму 966 млрд рублей, то сейчас уже 1,4 трлн рублей", - сообщила глава Счетной палаты. Она отметила, что выявить большее количество нарушений удалось благодаря эффективной работе информационной системы и росту профессиональности сотрудников палаты.
Голикова подчеркнула, что из общей суммы нарушения в размере 670 млрд рублей были выявлены в сфере бухгалтерского учета, нарушения на сумму 298 млрд рублей составили принятия обязательств сверх разрешенных объемов финансирования.