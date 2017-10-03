ЦБ рекомендовал НП РТС отказаться от расчетов в криптовалютах

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Банк России рекомендовал Клиринговому центру МФБ (КЦ МФБ, входит в состав НП РТС), который, в частности, планирует работать с цифровой платформой "Восход", отказаться от клиринга по внебиржевым электронным договорам и внести соответствующие изменения в правила клиринга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Клиринговый центр МФБ разместил в конце августа на своем сайте новые правила клиринга, включавшие положения о клиринге по внебиржевым электронным договорам - договорам купли-продажи, предметом которого является криптовалюта, заключенным не на организованных торгах. Несмотря на то, что КЦ МФБ опубликовал недействующую версию документа, партнеры КЦ МФБ - цифровая платформа "Восход" и НП РТС - неоднократно анонсировали проекты с цифровыми активами, включая криптоактивы, с участием клирингового центра.
"КЦ МФБ следует исключить из правил клиринга положения, предусматривающие клиринг обязательств, вытекающих из внебиржевых электронных договоров, и представить на регистрацию в Банк России новую редакцию правил. Банк России направил соответствующее письмо в КЦ МФБ", - рассказали в пресс-службе регулятора.
Банк России по итогам комплексного анализа правил признал систему управления рисками КЦ МФБ неудовлетворительной в части осуществления клиринга по внебиржевым договорам с использованием криптовалют. По мнению регулятора, при отсутствии адекватной системы управления рисками такие расчеты несут в себе существенные риски для пользователей услуг инфраструктурной организации, и создают угрозу правам и законным интересам инвесторов.
"В частности, система управления рисками КЦ МФБ в настоящее время не предусматривает подходы к управлению правовым риском, связанным с тем, что операции с криптовалютами совершаются вне правового регулирования Российской Федерации и могут нести в себе признаки вовлечения в противоправную деятельность, включая легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма", - говорится в комментарии пресс- службы Банка России.
ЦБ также отметил, что внутренние документы клиринговой организации не содержат мер по снижению операционных и технологических рисков, связанных с фиксацией прав на "виртуальные валюты".