На Российской энергетической неделе обсудят механизм мониторинга экспорта нефти ОПЕК+

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Механизм мониторинга экспорта нефти участников сделки ОПЕК+ пока не готов, будет обсуждаться на полях Российской энергетической недели, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы договорились на последней встрече о том, что будем дополнительно мониторить экспорт нефти. Это новый инструмент, который сейчас входит в орбиту нашего мониторинга. Пока еще не выработаны до конца четкие алгоритмы, как это делать. Поэтому я думаю, что это будет одной из основных дискуссий с точки зрения механизма контроля за экспортом", - сказал Новак.

Более половины министров стран ОПЕК примут участие в Российской энергетической неделе.

"Подтвердило участие порядка 30 министров, может даже больше. Из стран ОПЕК будет больше половины министров - участие уже подтвердили министры из Алжира, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Катара и некоторых других стран", - сказал Новак, отметив, что будет возможность и для двусторонних встреч.

Сохранение единого канала экспорта газа

Политика Министерства энергетики РФ направлена на сохранение единого канала экспорта газа, сообщил Новак.

"Наша политика заключается в том, чтобы сохранить единый экспортный канал для реализации трубопроводного газа", - сказал он.

По словам Новака, что экспорт газа частично либерализован в РФ в части поставок сжиженного природного газа (СПГ), что позволяет реализовывать крупные инфраструктурные проекты по строительству заводов СПГ. Он напомнил, что в соответствии с проектом Энергостратегии до 2035 года, производство СПГ в России планируется увеличить с сегодняшних 11 млн до 70 млн тонн.

В настоящее время "Газпром" является монополистом в экспорте газа по трубопроводам. Дискуссия о допуске на экспортные рынки независимых производителей газа, в числе которых "Роснефть" и "Новатэк", ведется уже несколько лет.

Первым шагом к либерализации стало разрешение экспортировать СПГ без посредничества "Газпрома". Таким правом в конце 2013 года стали обладать "Новатэк", реализующий проект "Ямал СПГ", и "Роснефть".

"Роснефть" также инициировала дискуссию о допуске независимых производителей к экспорту газа на азиатские рынки через трубопровод "Сила Сибири", строительство которого ведет "Газпром". Кроме того, "Роснефть" просит разрешить ей экспорт газа в адрес своего партнера - британской ВР. Однако пока усилия "Роснефти" по допуску к трубопроводному экспорту газа не увенчались успехом.

Соглашения с Saudi Aramco

На энергонеделе "Газпром нефть" и "Сибур" подпишут соглашения с Saudi Aramco. "Газпром нефть" и "Сибур" в рамках энергетической недели.

"В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, в частности, между "Газпром нефтью" и Saudi Aramco - меморандум о сотрудничестве по созданию совместного научно-исследовательского центра, участие на базе "Газпром нефти", - сказал Новак. - Кроме того, есть предварительные договоренности о подписании меморандума между компанией "Сибур" и Saudi Aramco о реализации совместного нефтегазохимического проекта на территории Саудовской Аравии".