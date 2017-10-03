Власти Москвы расширили возможность получения субсидий для малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Москвы в ходе заседания президиума утвердили новое постановление правительства, которое расширяет возможности получения субсидий из бюджета города для малых и средних предприятий - резидентов столичных технопарков, индустриальных парков или особой экономической зоны. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе столичной мэрии.

"3 октября президиум принял постановление "Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и признании утратившим силу постановлении от 15 сентября 2015 года <...>", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, согласно новому документу, в два раза увеличен максимальный размер субсидии, предоставляемой с целью возмещения части затрат малых и средних предприятий на уплату процентов по кредитам - с 5 до 10 млн рублей. Кроме того, утверждены два новых направления предоставления субсидий в целях возмещения затрат на покупку оборудования и уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды.

Субсидии будут предоставляться в размере 15% от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на указанные цели, но в размере не более 10 млн рублей. "Оценка претендентов на получение субсидий будет проводиться по критериям эффективности деятельности, основным из которых является величина средней заработной платы на предприятии", - добавили в пресс-службе.

Сегодня в Москве действует 31 технопарк, в которых работают свыше 1,7 тыс. предприятий и организаций с общим числом занятых более 44 тыс. человек.