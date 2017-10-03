"Яндекс. Такси" планирует внедрить систему распознавания усталости водителей в 2018 году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Одна из крупнейших таксомоторных компаний "Яндекс. Такси" планирует к 2018 году внедрить в автомобили таксистов систему, распознающую усталость водителей по частоте морганий. Об этом сообщил в рамках публичного обсуждения плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах во вторник генеральный директор "Яндекс. Такси" Тигран Худавердян.

"Мы сейчас разрабатываем технологию, которая позволит нам фактически онлайн видеть глаза каждого водителя, и в случае, если мы замечаем, что водитель слишком часто начал моргать, либо он закрывает глаза дольше, чем обычно, что означает, что водитель уже дальше не в состоянии исполнять свою работу, и фактически блокируем его действия, то есть он не сможет больше взять заказ. Я думаю, что в следующем году эта система уже будет внедрена повсеместно", - сказал Худавердян.

Как уточнил гендиректор "Яндекс. Такси", компания уже текущей осенью начинает тестировать новую систему. Для этого будут отобраны 500 водителей, автомобили которых оснастят высокоскоростными камерами для максимально точного замера морганий.

"Испытания продлятся месяц-полтора, регион пока не выбрали. После того, как уже будет понятно, как надо дорабатывать систему, мы будем искать способы, как оснастить такой системой все автомобили, или же научимся использовать камеры смартфона. Это сейчас основы проблема - научиться использовать камеру смартфона, а не оснащать автомобиль дополнительной камерой", - сказал он.

По мнению гендиректора "Яндекс. Такси" измерение частоты моргания является достаточно быстрым и точным способом выявления усталости и состояния водителя.

"В среднем человек моргает раз в четыре секунды. В случае, если человек устаёт или если он нетрезвый, то частота моргания становится существенно выше", - уточнил он.