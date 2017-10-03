Предприятия Москвы получили право на субсидии для подключения к сетям

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Промышленные предприятия Москвы получили право претендовать на субсидии из бюджета города на подключение к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Соответствующие изменения внесены в действующее постановление правительства Москвы.

"3 октября 2017 года президиум правительства Москвы принял постановление <...> Оно утверждает порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы на возмещение затрат по технологическому присоединению и (или) подключению к системам инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения) объектов капитального строительства или увеличению их технологических мощностей", - сообщили во вторник в пресс- службе мэрии.

Ранее этот документ давал возможность предприятиям получить возмещение затрат только по кредитам на приобретенное оборудование и по лизинговым платежам.

На получение нового вида субсидий могут претендовать технопарки, индустриальные парки, промышленные комплексы, организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты города. Правила касаются новых производственных объектов и действующих, если они намерены расширить мощности.

По данным властей, субсидии будут предоставляться на возмещение 50% затрат, но не более 100 млн рублей.