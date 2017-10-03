Путин: Россия поможет Замбии в создании Центра ядерной науки и технологий

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия окажет практическую помощь при создании Центра ядерной науки и технологий в Замбии, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

"Россия окажет практическую помощь Замбии в строительстве центра ядерной науки и технологий", - сказал он.

Путин напомнил, что с этой страной есть хорошие перспективы для наращивания взаимодействия в торгово-инвестиционной, военно-технической и энергетической областях.