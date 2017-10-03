Суд рассмотрит иск миноритариев группы "ГАЗ" к Олегу Дерипаске 8 ноября

Агапитов: комиссия по этике IWF в докладе не учла изменения в российской тяжелой атлетикеСпорт 3 октября, 15:57
Взлет и падение американо-кубинских отношенийМеждународная панорама 3 октября, 15:45
Участники акции "Чистые берега" в Ненецком АО собрали 176 кубометров мусораОбщество 3 октября, 15:37
В Воронежской области увеличили штрафы за самовольное разрушение асфальтаНовости партнеров 3 октября, 15:30
Новак: спрос на нефть в мире в 2017 году растет быстрее, чем ожидалосьЭкономика и бизнес 3 октября, 15:30
Что известно о массовом убийстве в Лас-ВегасеМеждународная панорама 3 октября, 15:16
Почему подешевели акции "Мегафона"Экономика и бизнес 3 октября, 15:15
Отель "Астория" стал обладателем награды World Travel AwardsНовости партнеров 3 октября, 15:05
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подрядОбщество 3 октября, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Нижегородской области принял к производству исковое заявление трех фондов под управлением Prosperity Capital Management, являющихся миноритарными акционерами группы "ГАЗ", к бизнесмену Олегу Дерипаске и президенту группы Вадиму Сорокину на 11,45 млрд рублей. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября и пройдет в Нижнем Новгороде. В документах отмечается, что исковое заявление акционеров ГАЗ касается "солидарных взысканий в пользу ПАО "ГАЗ" убытков".
Группа "ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, объединяет 13 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер - ООО "Русские машины" (65,56% акций), входящее в "Базэл" бизнесмена Олега Дерипаски.