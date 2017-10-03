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Суд рассмотрит иск миноритариев группы "ГАЗ" к Олегу Дерипаске 8 ноября

Экономика и бизнес
3 октября, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Сумма иска составляет около 11,5 млрд рублей

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Нижегородской области принял к производству исковое заявление трех фондов под управлением Prosperity Capital Management, являющихся миноритарными акционерами группы "ГАЗ", к бизнесмену Олегу Дерипаске и президенту группы Вадиму Сорокину на 11,45 млрд рублей. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября и пройдет в Нижнем Новгороде. В документах отмечается, что исковое заявление акционеров ГАЗ касается "солидарных взысканий в пользу ПАО "ГАЗ" убытков".

Группа "ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, объединяет 13 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер - ООО "Русские машины" (65,56% акций), входящее в "Базэл" бизнесмена Олега Дерипаски.

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Дерипаска, Олег Владимирович
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