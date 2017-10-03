ДВФУ и Роснано до конца года откроют первый на Дальнем Востоке центр поддержки инноваций

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Роснано откроют первый на Дальнем Востоке Центр нормативно-технической поддержки инноваций, который должен помочь коммерциализировать научные разработки и выводить на рынок новинки, разработанные научными группами, сообщает во вторник пресс-служба ДВФУ.

"Центр создается, в первую очередь, чтобы помогать предприятиям ускоренными темпами коммерциализировать результаты научных исследований и осуществлять успешный трансфер инновационных технологий в производство. Это особенно важно для вывода на рынок абсолютных новинок, например, нанотехнологичной продукции. На Дальнем Востоке есть научные группы, которые занимаются нанотехнологиями, но пока нет реальных внедрений. Чтобы к этому прийти, нужна площадка, которую мы создаем совместно с Роснано", - приводятся в сообщении слова проректора ДВФУ по научной работе Кирилла Голохваста.

Планируется, что новый региональный центр в ДВФУ заработает до конца 2017 года.

Подобные центры нормативно-технической поддержки инноваций сегодня созданы в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Красноярске.

"Зачастую инновационные предприятия не обладают компетенциями, чтобы самостоятельно разработать стандарт, провести сертификацию и испытания, оценить риски вывода продукции на рынок. Весь этот комплекс поддержки высокотехнологичных предприятий будет предоставляться в центре в режиме "единого окна", - сказал руководитель дирекции стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано Юрий Ткачук, слова которого приводятся в сообщении.