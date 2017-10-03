Завод по производству ламината планируется открыть в 2020 году в ОЭЗ "Тольятти"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Компания "Альтернатива" планирует построить до конца 2020 года завод ламината на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти". Проект был одобрен во вторник на заседании экспертного совета ОЭЗ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Запуск завода по производству ламината в ОЭЗ "Тольятти" планируется в 2020 году. Уже через год после открытия компания планирует выйти на объем производства в 840 тыс. кв. метров ламината в год", - говорится в сообщении.

По словам врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко, инвестиции в проект составят более 170 млн рублей.

"Одобренный сегодня проект является важным не только для развития площадки, но и для экономики города и региона в целом. Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих мест", - цитирует Кобенко пресс-служба.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Алексей Пахоменко, компания "Альтернатива" станет третьим резидентом, который будет выпускать стройматериалы на площадке. Два других резидента будут производить керамогранитную плитку и продукцию из композиционных материалов, включая мебель и элементы отделки и декора. "С учетом этой компании число инвесторов в ОЭЗ выросло до 19.

Общий объем заявленных инвестиций составит почти 23,2 млрд рублей, число заявленных рабочих мест - 5612", - цитирует пресс-служба Пахоменко.

По данным региональных властей, принципиальное отличие нового предприятия от подобных в регионе - возможность производить продукцию в том объеме и ассортименте, которые востребованы на рынке напольных покрытий.

"Действующие в регионе линии в большинстве случаев не имеют технической возможности изготавливать его с изменением ширины, толщины, длины, структуры поверхности, а если и делают это, то со значительным увеличением стоимости готового продукта. Компания "Альтернатива" закупила специальное импортное оборудование, которое позволит изменять технические характеристики ламината, при этом сохранять невысокую стоимость продукта и его хорошее качество", - уточнили в пресс-службе.

По данным правительства, "Альтернатива" планирует работать в среднем ценовом сегменте.

Выпускаемую продукцию инвестор намерен реализовывать среди частных предпринимателей, розничных магазинов, оптовых компаний по всей стране, в том числе, крупных федеральных торговых сетей. По словам одного из учредителей проекта Дмитрия Курлыкова, уже закуплено оборудование, которое сейчас тестируется.

Он уточнил, что к проектированию завода планируется приступить в 2018 году после того, как будет отработана технология производства ламината.