Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Завод по производству ламината планируется открыть в 2020 году в ОЭЗ "Тольятти"

Экономика и бизнес
3 октября, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Новое предприятие позволит создать 43 рабочих места

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Компания "Альтернатива" планирует построить до конца 2020 года завод ламината на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти". Проект был одобрен во вторник на заседании экспертного совета ОЭЗ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Запуск завода по производству ламината в ОЭЗ "Тольятти" планируется в 2020 году. Уже через год после открытия компания планирует выйти на объем производства в 840 тыс. кв. метров ламината в год", - говорится в сообщении.

По словам врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко, инвестиции в проект составят более 170 млн рублей.

"Одобренный сегодня проект является важным не только для развития площадки, но и для экономики города и региона в целом. Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих мест", - цитирует Кобенко пресс-служба.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Алексей Пахоменко, компания "Альтернатива" станет третьим резидентом, который будет выпускать стройматериалы на площадке. Два других резидента будут производить керамогранитную плитку и продукцию из композиционных материалов, включая мебель и элементы отделки и декора. "С учетом этой компании число инвесторов в ОЭЗ выросло до 19.

Общий объем заявленных инвестиций составит почти 23,2 млрд рублей, число заявленных рабочих мест - 5612", - цитирует пресс-служба Пахоменко.

По данным региональных властей, принципиальное отличие нового предприятия от подобных в регионе - возможность производить продукцию в том объеме и ассортименте, которые востребованы на рынке напольных покрытий.

"Действующие в регионе линии в большинстве случаев не имеют технической возможности изготавливать его с изменением ширины, толщины, длины, структуры поверхности, а если и делают это, то со значительным увеличением стоимости готового продукта. Компания "Альтернатива" закупила специальное импортное оборудование, которое позволит изменять технические характеристики ламината, при этом сохранять невысокую стоимость продукта и его хорошее качество", - уточнили в пресс-службе.

По данным правительства, "Альтернатива" планирует работать в среднем ценовом сегменте.

Выпускаемую продукцию инвестор намерен реализовывать среди частных предпринимателей, розничных магазинов, оптовых компаний по всей стране, в том числе, крупных федеральных торговых сетей. По словам одного из учредителей проекта Дмитрия Курлыкова, уже закуплено оборудование, которое сейчас тестируется.

Он уточнил, что к проектированию завода планируется приступить в 2018 году после того, как будет отработана технология производства ламината.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
"Моя должность - Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
3
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
4
Саакашвили просит политического убежища на Украине
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама