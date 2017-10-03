Доходы бюджета Севастополя на 2017 год увеличились на 760 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Заксобрание Севастополя на заседании во вторник приняло закон о внесении изменений в городской бюджет на 2017 год, согласно которым его доходы увеличились на 760 млн рублей, расходы - на 676 млн рублей, а дефицит сократился на 84 млн рублей.

"Увеличение объема доходов бюджета на сумму 760 млн рублей связано с увеличением прогнозируемых дополнительных налоговых доходов на сумму 340 млн рублей и с увеличением объема целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на сумму 420 млн рублей. Увеличение объема расходов бюджета на сумму 676 млн рублей связано с распределением дополнительно полученных доходов, увеличением объема целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и направлением экономии по расходам на уменьшение дефицита бюджета в сумме 84 млн рублей", - сказано в пояснительной записке к принятому закону.

Выступая на заседании заксобрания, директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп, в частности, отметил, что за счет дополнительных поступлений увеличиваются расходы по программе развития физкультуры и спорта на 36 млн рублей. Кроме того, выделены дополнительные 280 млн рублей на капремонт детского оздоровительного центра "Ласпи".

Также 10 млн рублей выделяется на технико-экономическое обоснование строительства тоннеля под Севастопольской бухтой, который свяжет северную сторону Севастополя с центром города.

Кроме того, увеличивается финансирование в сфере образования и общественных коммуникаций. Так, департамент образования дополнительно получит 270 млн рублей, в том числе для увеличения оплаты труда педагогов, а также на приобретение оборудования для детсадов, еще 135 млн рублей заложено на приобретение имущественного комплекса под размещение в нем детского сада. Департамент общественных коммуникаций получит дополнительно 40 млн рублей для приобретения здания и размещение в нем Севастопольского национально-культурного центра.

Помимо, этого будут увеличены расходы социальной направленности.

В результате внесенных изменений доходная часть севастопольского бюджета составляет почти 34 млрд рублей, из которых 20 млрд рублей - поступления из федерального бюджета, общая сумма расходов составляет 38 млрд рублей, а дефицит бюджета - немногим более 4 млрд.