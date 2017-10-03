Базовая ставка отчислений в Фонд страхования вкладов выросла с 0,12% до 0,15%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение увеличить базовую ставку отчислений банков в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) с 0,12% до 0,15%, говорится в сообщении АСВ.

"На заседании рассмотрен вопрос об увеличении базовой ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в Фонд обязательного страхования вкладов. Принято решение увеличить базовую ставку с нынешних 0,12% до 0,15% расчетной базы", - отмечает АСВ.