Портфельная компания Роснано начнет производство электромопедов UJet в РФ

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Портфельная компания Роснано, OCSiAl, начнет производство в России электрических мопедов UJet. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Роснано Анатолий Чубайс.
"Компания будет выпускать 32 тыс. смартджетов в год. Он так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов", - написал Чубайс.
По его словам, в электромопедах UJet используется уникальная батарея с плотностью энергии выше, чем у Tesla, а через некоторое время появится еще более эффективная батарея - с нанотрубками. "Кстати, сидение смартджета - это и есть батарея", - отметил он.
Кроме того, из ряда преимуществ нового электромопеда Чубайс выделил его низкий вес (40 кг), двигатель мощностью в 4 кВт, который находится в ободе колеса, а также интеграцию в UJet основных телекоммуникационных платформ, в том числе GMS, 4G, GPS, Bluetooth и Wi-Fi.
Ключом зажигания в электромопеде служит смартфон владельца, который также служит и его диагностическим устройством.
Основным продуктом портфельной компании Роснано являются одностенные углеродные нанотрубки (торговая марка Tuball). Согласно информации, размещенной на сайте Роснано, это универсальный наномодификатор, улучшающий механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов (резин, композитов, полимеров и др).