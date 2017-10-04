Лавров: Москва считает важной координацию усилий по соглашениям ОПЕК+ с Эр-Риядом

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российская сторона считает важным продолжать координацию усилий с Саудовской Аравией по реализации соглашений, достигнутых в формате ОПЕК+. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Asharq al-Awsat.

"Москва и Эр-Рияд участвуют в реализации договоренностей в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добываемой в мире нефти. Полагаем важным продолжать координацию усилий с саудовскими партнерами на этом направлении", - подчеркнул он.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года). Страны продлили действие соглашения до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.