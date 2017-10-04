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Лавров: Москва считает важной координацию усилий по соглашениям ОПЕК+ с Эр-Риядом

Экономика и бизнес
4 октября, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Согласно договоренностям, участники соглашения в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российская сторона считает важным продолжать координацию усилий с Саудовской Аравией по реализации соглашений, достигнутых в формате ОПЕК+. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Asharq al-Awsat.

"Москва и Эр-Рияд участвуют в реализации договоренностей в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добываемой в мире нефти. Полагаем важным продолжать координацию усилий с саудовскими партнерами на этом направлении", - подчеркнул он.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года). Страны продлили действие соглашения до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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