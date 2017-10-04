Рейс "ВИМ-Авиа" из Антальи прибыл в аэропорт Белгорода с небольшой задержкой

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании "ВИМ-Авиа" прибыли в аэропорт Белгорода из турецкой Антальи с задержкой в 20 минут. Самолет приземлился в среду в 00:50 мск, говорится в сообщении авиаузла.
"Рейс Анталья-Белгород совершил посадку", - сообщается на онлай-табло международного аэропорта Белгорода. Самолет доставил более 200 пассажиров.
По информации Минтранса, во вторник "ВИМ-Авиа" перевезла 1,8 тыс. пассажиров, в том числе 900 - из Турции. Всего 3 октября было перевезено более 5 тыс. пассажиров (более 4,8 тыс. - международными рейсами) "ВИМ-Авиа" силами самой компании, а также с помощью других российских и иностранных перевозчиков.