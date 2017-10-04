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Россия сократила в сентябре добычу нефти на 346 тыс. баррелей в сутки

Экономика и бизнес
4 октября, 8:59 дата обновления: 4 октября, 9:52 UTC+3

Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия сократила в сентябре 2017 года добычу нефти на 346 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Да, больше 100% (процент выполнения Россией условий сделки по сокращению добычи нефти - прим. ТАСС) - 346 тыс. [баррелей] в сентябре", - сказал он.

Действующее соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран заключили в конце 2016 года. Страны договорились вывести с рынка суммарно 1,8 млн баррелей в сутки, из которых 300 тыс. баррелей приходятся на Россию. Изначально соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, впоследствии его действие продлили до конца марта 2018 года.

 

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