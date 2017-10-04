Совместная пресс-конференция главы Минэнерго РФ и генсека ФСЭГ. Видеотрансляция

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Ruptly
Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Сейед Мохаммад Хосейн Адели выступают на совместной пресс-конференции в рамках международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".
ФСЭГ - международная организация, объединяющая 12 крупнейших стран - производителей и экспортеров газа, включая Россию, Катар, Иран и Венесуэлу, а также страны-наблюдатели.
В ее задачи входит организация взаимодействия стран - производителей газа со странами-потребителями, обмен информацией по прогнозам и создание собственного долгосрочного прогноза развития мирового газового рынка, развитие новых технологий в газовой отрасли и организация совместной работы по проектам сжиженного природного газа.
ФСЭГ был основан в 2001 году в Тегеране и учрежден юридически 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли его устав и подписали межправительственное соглашение. Штаб-квартира находится в столице Катара Дохе.