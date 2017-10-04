Правительство в 2017-2018 годах обновит стратегию развития нефтехимической отрасли России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство в конце 2017 - начале 2018 года обновит стратегию развития нефтехимической отрасли России. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая в рамках Российской энергетической недели.

"Мы в этом году и в начале следующего года обновим программные документы (нефтехимической отрасли - прим. ТАСС) с учетом тех трендов, которые сегодня видим. Особый акцент, кроме крупнотоннажной химии, по которой уже есть значительная ясность, мы сделаем на среднетоннажной и малотоннажной химии, где у нас еще значительное отставание от мировых лидеров", - сказал он, отметив, что потребности РФ в этих направлениях покрываются собственным производством "лишь в малой степени".

Дворкович отметил, что правительство старалось обеспечить политику "разумного импортозамещения" в нефтегазовом секторе, были приняты меры по стимулированию производства продукции нефтехимии. Так, в части крупнотоннажной нефтехимии еще два года назад РФ была импортером, а уже в 2016-2017 годах - экспортером этой продукции, добавил он.

По словам Дворковича, нефтегазохимия будет оставаться одним из ключевых драйверов экономического роста России. "Мы считаем, что отрасль (нефтегазохимия - прим. ТАСС) будет оставаться одним из ключевых драйверов экономического роста в России в целом, каковым она была в мировой экономике. Темпы роста нефтегазохимии в мире значительно превышали темпы роста мировой экономики на протяжении последних десятилетий. Считаем, что этот тренд далеко не закончен и он только усилится при внедрении новых аддитивных технологий - 3D-принтинг и так далее", - сказал он.

Дворкович пояснил, что сырье, которое производит нефтегазохимическая отрасль, будет использоваться в новых аддитивных технологиях.