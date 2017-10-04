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"Роснефть" с партнерами планирует инвестировать в нефтехимию порядка $30 млрд

Экономика и бизнес
4 октября, 12:51 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Стратегия развития нефтехимии "Роснефти" направлена на развитие трех нефтехимических кластеров

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Роснефть" с партнерами планирует инвестировать $30 млрд в три нефтехимических кластера на территории России, сообщил в рамках Российской энергетической недели глава департамента нефтегазохимии "Роснефти" Игорь Соглаев.

"Общая сумма инвестиций в три (нефтехимических - прим. ТАСС) кластера на территории России по наши расчетам будет составлять около $30 млрд" - сказал он.

Стратегия развития нефтехимии "Роснефти" направлена на развитие трех нефтехимических кластеров. Это Поволжский нефтехимический кластер с двумя ключевыми городами - Самара и Уфа. Там "Роснефть" рассматривает возможность создания полимерного комплекса, отметил он. Второй кластер будет создаваться совместно с Sinopec - это Восточно-Сибирский кластер с ключевыми точками в Богучарах и Ангарске. Третий кластер - это проект Восточной нефтехимической компании (ВНХК).

Соглаев отметил, что для развития нефтехимии требуется стабильность государственной налоговой политики.

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