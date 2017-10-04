АФК "Система" не планирует обращаться в международные суды по делу с "Роснефтью"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. АФК "Система" не рассматривает вариант обращения в международные суды по разбирательству с "Роснефтью", сообщил журналистам председатель совета директоров и основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков в кулуарах заседания российско- саудовского делового совета.
"Нет, зачем? Пока нет такой необходимости", - сказал Евтушенков.
В мае 2017 года "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти". Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд рублей в связи с ослаблением курса рубля. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей. "Система" подала апелляционную жалобу на это решение.
С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция "Башнефти".