ЕС потребовал от Amazon внести €250 млн неуплаченных налогов

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БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Евросоюз потребовал от американской корпорации интернет-торговли Amazon "внести €250 млн налогов", не уплаченных с помощью налоговых схем в Люксембурге, где зарегистрированы два головных европейских офиса компании. Об этом заявила в среду еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.
"На протяжении многих лет Люксембург предоставлял необоснованные льготы для Amazon. В результате до трех четвертей прибыли от продаж в Европе не облагались налогами", - сказала Вестагер.
Вестагер описала налоговую схему, которую применяла Amazon в Люксембурге. По ее словам, один из двух офисов компаний был фиктивным. "Там не было ни помещений, ни служащих, ни деловой активности", - отметила она. Однако именно этой компании основной офис Amazon выплачивал многомиллионные вознаграждения за использование зарегистрированных на нее авторских прав, которые не облагались налогом.
Теперь, по европейским нормам, у налоговых властей Люксембурга будет четыре месяца для взыскания с американской корпорации €250 млн неуплаченных налогов.
"Наше решение - это сигнал для всех компаний, что они должны платить налоги в Европе", - сказала Вестагер.