Жители Крыма стали в пять раз больше покупать в интернете при помощи карт "Мир"

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Жители Крыма в третьем квартале 2017 года стали в пять раз больше, чем в предыдущем квартале, покупать в интернете, используя для онлайн-расчетов платежные карты "Мир", сообщила в среду пресс-служба РНКБ банка.

"РНКБ банк зафиксировал в сентябре 2017 года увеличение объема безналичных платежей в сети интернет с помощью карт "Мир" до 5 млн рублей в день. В третьем квартале 2017 года траты крымчан на онлайн-покупки увеличились в 5,7 раз по сравнению со вторым кварталом 2017 года - с 22,6 млн рублей до 130 млн рублей соответственно. Только в сентябре жители Крыма приобрели товары и оплатили услуги в интернете на сумму 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наибольшей популярностью у жителей полуострова пользуются портал госуслуг и сайт "Аэрофлота", а также сервис онлайн-продажи билетов на паромы через Керченский пролив и сайты интернет-продажи авиабилетов.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием на 100%. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 700 банкоматов, более 9 тыс. платежных терминалов и более 700 терминалов самообслуживания. РНКБ банк обслуживает более 1,4 млн физических лиц и около 40 тыс. корпоративных клиентов.

Ранее сообщалось, что 15 декабря 2015 года Банк России и Национальная система платежных карт объявили о начале эмиссии карт платежной системы "Мир". Первыми эти карты выпустили Газпромбанк, МДМ Банк, Московский индустриальный банк, РНКБ банк, банк "Россия", Связь-банк и СМП банк. Массовый выпуск карт начался во втором полугодии 2016 года.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции США в отношении России весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП банка. С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).