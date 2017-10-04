Миллер: юридических оснований для мандата ЕК на переговоры по Nord Stream 2 нет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил отсутствие юридических оснований для мандата Еврокомиссии на переговоры по Nord Stream 2.

"Именно так, как дано в юридическом заключении. Все знают о том, что есть юридическое заключение ЕК о том, что нет оснований для мандата на ведение переговоров Еврокомиссией с Россией по "Северному потоку - 2", что этот проект не подпадает под юрисдикцию Еврокомиссии. Проект чисто экономический. Самое главное, что он востребован рынком. Ведь поставки в основном идут в Германию", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергонедели, отвечая на вопрос о своем отношении к сегодняшнему заключению юридической службы ЕК.

"Если говорить о немецком рынке, мы в этом году поставим видимо около 55 млрд куб. м только на немецкий рынок. Это значит, что один из "Северных потоков" будет работать только на немецкий рынок. Будет осуществлять поставки газа только для рынка Германии", - отметил глава "Газпрома".