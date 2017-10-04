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Путин: санкции используют против РФ для недобросовестной конкуренции

Экономика и бизнес
4 октября, 13:56 дата обновления: 4 октября, 14:00 UTC+3

Президент подчеркнул, что это вредит всей мировой экономике

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что секторальные санкции против России используются для недобросовестной конкуренции и вредят всей мировой экономике. "Ряд ограничений - односторонние финансовые и так называемые секторальные санкции в энергетике - прямо используются некоторыми нашими партнерами для недобросовестной конкуренции, по-другому просто нельзя сказать", - заявил он на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

По его словам, санкции используют "для проталкивания собственных интересов и собственных энергоресурсов, несмотря даже на их неконкурентоспособность". "Негативный эффект от подобных шагов очевиден для всей мировой экономики, для всей мировой энергетики", - добавил он.

Президент подчеркнул, что объективные проблемы в энергетике не оставляют альтернативу совместному их решению странами мира. "Мы выступаем за то, чтобы сообща устранять препятствия, которые мешают дальнейшему экономическому росту стран, прежде всего - развивающихся государств, которые нуждаются в гарантированном и доступном снабжении энергией", - заявил Путин.

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