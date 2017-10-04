Ткачев допустил, что урожай зерна в РФ по итогам года может составить 130 млн тонн

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев допустил, что урожай зерна по итогам 2017 года может составить 130 млн тонн.
"Урожай в 127 млн тонн - это не предел. Я думаю, что еще не вечер, и он может быть и 130 млн тонн", - сказал министр, отметив, что зерно в таком количестве есть не в каждой стране.
"Мы в этом плане крутые, безусловно, но далеко не первые", - добавил Ткачев.