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Медведев призвал к плавному импортозамещению саженцев фруктовых деревьев в РФ

Экономика и бизнес
4 октября, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Во время осмотра выставки "Золотая осень - 2017" премьер коснулся также темы развития органической продукции в стране

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© Денис Абрамов/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым постепенно идти к полному импортозамещению саженцев фруктовых деревьев в РФ, а также возлагает особые надежды на Крым в плане выращивания фруктов. Об этом он заявил в среду во время осмотра агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017".

На стенде Ставропольского края главе правительства показали использующиеся в регионе отечественные саженцы яблонь и попросили о том, чтобы поддержка со стороны государства оказывалась только тем садам, которые закладываются из российских материалов. "Мы, конечно, к этому будем стремиться, но для этого нужно, чтобы наши материалы были все надлежащего качества", - сказал Медведев, спросив у министра сельского хозяйства Александра Ткачева, возможно ли полностью перейти на импортозамещение по этому направлению. Глава ведомства ответил, что уже через пять лет страна будет полностью обеспечена своими саженцами. "Вот, надо в спокойном режиме, но к этому стремиться", - заключил Медведев.

На стенде Крыма представители одной из местных компаний показали лучшие сорта яблок, выращенных на полуострове. Глава кабмина в свою очередь заметил, что возможности для развития такого производства в Крыму большие. "Потенциал колоссальный. С зерном у нас все хорошо, рекордный урожай за всю историю, но зерно мы можем в разных местах выращивать, а фрукты - нет. Поэтому на Крым особая надежда", - подчеркнул Медведев.

Во время осмотра выставки Медведев коснулся также темы развития органической продукции в РФ. "Нужно закон принимать об органической продукции, потому что он что-то завис у нас где-то в аппаратах", - заметил премьер, упомянув, что речь идет об очень быстро растущей отрасли.

Медведев также осмотрел стенды ряда других регионов и агропромышленных компаний. Он, в частности, похвалил "Мираторг" за большой объем инвестиций в мясное скотоводство, высказался за развитие Тимирязевской академии, как главного аграрного университета в стране, который должен быть современным. Премьер-министр подошел к стенду с московским мороженым, где ему рассказали об экспортном потенциале этой продукции, в том числе, в страны Юго-Восточной Азии. "Китай, кстати, может брать, потому что они наше мороженое действительно ценят", - заметил глава правительства.

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