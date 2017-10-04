Овец кавказских пород представили на выставке "Золотая осень" в Москве

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Национальный союз овцеводов представил овец 17 пород, в том числе нескольких кавказских, на открывшейся в среду на ВДНХ в Москве российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2017". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального союза овцеводов.
"Гостям и участникам выставки, в частности, представлены овцы пород: северокавказская мясо-шерстная, советская мясо-шерстная, тексель, катумская, романовская, эдильбаевская, карачаевская, андийская, лезгинская, дагестанкая горная, кавказская, советский меринос, волгоградская, манычский меринос, ставропольская, джалгинский меринос, российский мясной меринос", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в дни выставки гости смогут не только посмотреть животных и пообщаться со специалистами, но также провести переговоры с представителями 23 находящихся на месте племенных хозяйств, которые занимаются разведением таких овец. В единой экспозиции овцеводства и козоводства на ВДНХ в эти дни представлены 26 сельхозорганизаций из 13 регионов РФ.
Агропромышленная выставка "Золотая осень" является самым крупным отраслевым форумом в Восточной Европе и традиционно собирает большое количество участников из десятков стран и практически всех регионов РФ.