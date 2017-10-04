Тепличный комплекс за 3,5 млрд рублей планируется запустить в 2018 году в Коми

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Новый тепличный комплекс на площади 11 га планируется открыть в Сосногорском районе Коми к концу 2018 года. Проект реализует группа компаний "Ренова", его предварительная стоимость - 3,5 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС зампред правительства республики - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

"По проекту теплиц в Сосногорске ведется активная подготовительная работа, в начале следующего года хотим начать уже строительство на этой площадке и завершить к концу 2018 года. Предварительный объем инвестиций - в пределах 3,5 млрд рублей. Это средства группы "Ренова", часть которых они возьмут в кредит, субсидия из республиканского бюджета в этот проект составит 150 млн рублей, из федерального - 450 млн рублей. В Минсельхозе России мы обозначились, включены в список получателей льготного кредита, на сегодня ведется работа по оформлению документов", - сказал Князев на форуме "Золотая осень" в Москве.

По его словам, комплекс будет выпускать огурцы, помидоры, зелень и другую продукцию. Князев отметил, что ввод комплекса позволит на 15-20% увеличить обеспеченность региона овощами собственного производства. Поставщиком дешевой энергии для комплекса может стать принадлежащая энергохолдингу "Т Плюс" (входит в группу "Ренова") Сосногорская ТЭЦ.

На сегодня подобную продукцию выпускает единственное в Коми предприятие "Пригородный". Хозяйство выращивает около 3 тыс. тонн овощей в год, что обеспечивает потребность населения региона на 12%.

Проект еще большего комплекса отложен

В Коми планировалось построить еще больший тепличный комплекс - в городе Емва на площади 33 га. Затраты в него оценивались в 9,5 млн рублей, начать стройку планировалась еще в сентябре 2016 года, а в этом году получить первую продукцию. Тепличный комплекс в Емве по-прежнему рассматривается в качестве якорного проекта создаваемой в моногороде территории опережающего развития, отметил глава минсельхоза региона.

"Проект в Емве не свернут, но пока отложен, поскольку у республики не хватит средств субсидировать оба тепличных проекта одновременно. Поэтому решили вести работу по реализации этих проектов поэтапно. В Емве подготовлена площадка, проведены геодезические работы, проект готовится. Предварительная сумма затрат на него - 9 млрд рублей, по специалисты полагают, что цена завышена и ее удастся снизить, подбирают другие технологии, более современные и менее дорогостоящие", - сказал министр.

По его словам, первоначальный инвестор тепличного комплекса в Емве, ООО "СМУ "Краснодар" от своих планов по стройке не отказывается. Но нужен соинвестор. "Есть разные варианты, рассматриваются инвесторы из Испании, Италии, России, интерес к этому проекту есть. Возможно, в следующем году после завершения проекта теплиц в Сосногорске сможем приступить к комплексу в Емве", - добавил Князев.

Как сообщалось ранее, три тепличных комплекса - действующий в Сыктывкаре и новые в Сосногорске и Емве - смогли бы обеспечить потребности жителей региона в овощах на 85%.