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Источники: холдинг En+ Олега Дерипаски может разместить 15% акций в Лондоне и Москве

Экономика и бизнес
4 октября, 17:56 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Уточняется, что размещение запланировано на октябрь

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Холдинг En+ Олега Дерипаски намерен провести первичное размещение (IPO) 15% акций в Лондоне и Москве, сообщили ТАСС два источника на финансовом рынке.

"На данный момент есть решение разместить 15%. Листинг акций будет в Лондоне. В Москве планируется размещение российских депозитарных расписок", - сказал собеседник агентства. Другой источник ТАСС подтвердил эти данные.

По их словам, размещение планируется на октябрь. "Ранее компания собиралась провести листинг 28 сентября, но дату перенесли", - говорит один из источников ТАСС. "Цена размещения бумаг обсуждается, диапазон цены - очень широкий", - добавил другой собеседник агентства.

О том, что En+ планирует провести IPO, стало известно весной. Первоначально планировалось, что листинг пройдет только в Лондоне и будет размещено 20-25% акций. Источники ТАСС говорили, что Дерипаска намерен привлечь около $2 млрд при размещении бумаг.

En+ объединяет активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг "Евросиб-энерго" (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и другие), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена "Союзметаллресурс".

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