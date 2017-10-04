Запасы нефти в США за неделю упали на 6 млн баррелей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю - с 23 по 29 сентября - упали на 6 млн баррелей, до 465 млн баррелей. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

При этом аналитики ожидали снижения запасов на 0,8 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,3%, до $56,2 за баррель по состоянию на 17:32 мск.