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Инвестор вложит 30 млрд рублей в строительство завода удобрений в Орловской области

Экономика и бизнес
4 октября, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Предприятие начнет работу в 2021 году, на его базе создадут "300 новых высокоэффективных рабочих мест"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Орловской области заключили соглашение с компанией "Орелметахим" о строительстве Должанского завода удобрений за 30 млрд рублей. Подписание документа состоялось в среду в рамках агропромышленной выставки "Золотая Осень", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Проект предполагает возведение по современным строительным технологиям завода удобрений в Должанском районе Орловской области. Инвестор - компания "Орелметахим" - вложит 30 млрд рублей в организацию производства гранулированного карбамида, соответствующего мировым стандартам качества. Мощность предприятия составит 700 тыс. тонн удобрений в год. Будет создано 300 новых высокоэффективных рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

По данным региональных властей, завод откроется в 2021 году. "Выбор площадки для реализации проекта обусловлен наличием сырья, развитой инфраструктурой, низкой стоимостью энергоресурсов и близостью к потребителям", - уточнили в пресс-службе. Завод относится к категории крупнотоннажных химических производств, позволяющих организовать глубокую переработку природного газа и выпуск продукции.

Компания-инвестор "Орелметахим" зарегистрирована в Орле в 2016 году, основными видами деятельности являются производство и оптовая торговля удобрениями и азотными соединениями.

Гранулированный карбамид применяется в сельском хозяйстве в качестве удобрения для подкормки практически всех видов зерновых, овощных культур, плодовых деревьев.

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