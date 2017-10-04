Росгеология к 2020 году оценит перспективы добычи нефти и газа на Северном Кавказе

Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в ДохеСпорт 4 октября, 20:46
Резервное зеркало на крупнейший в РФ оптический телескоп доставят в КЧР в октябреНаука 4 октября, 20:07
NASA: запуск советского "Спутника-1" изменил ход историиКосмос 4 октября, 19:57
Касаткина обыграла Радваньскую и вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 19:39
Король Саудовской Аравии прибывает с государственным визитом в Россию. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 4 октября, 19:27
СКА повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв "Салават Юлаев"Спорт 4 октября, 19:23
Будогосский: футбольные клубы критикой в адрес судейства грубо нарушают конвенцию УЕФАСпорт 4 октября, 19:22
ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18Спорт 4 октября, 19:17
Будогосский: введение видеоповторов в РФПЛ потянет за собой целый комплекс проблемСпорт 4 октября, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Росгеология проведет комплексные геолого-геофизические работы на территории Центрального и Восточного Предкавказья для оценки перспективы разведки и добычи углеводородов на территории семи регионов Северного Кавказа в эоцен-палеоцен- верхнемеловом нефтегазоносном комплексе. Работы планируется завершить в конце 2019 года, сообщила в среду пресс-служба холдинга.
"Площадь изучаемого участка - 148,87 тыс. кв. км. Максимальная глубина исследований - 10 км, целевой интервал - 2-6 км. Работы будут проводиться на территории Ставропольского края, Чеченской Республики, а также Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии", - говорится в сообщении.
Контракт на изучение подписан между холдингом и департаментом по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). Исследования финансируются за счет средств федерального бюджета. Итогом этих работы должны стать рекомендации по проведению поисково- разведочных работ на нефть и газ на указанной территории, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что добыча нефти ведется практически во всех субъектах СКФО. Большая часть нефтедобычи приходится на Ставропольский край и Чеченскую Республику. Крупнейшими газодобывающими регионами Северного Кавказа являются Ставропольский край, Дагестан и Чечня.