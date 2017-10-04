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Росгеология к 2020 году оценит перспективы добычи нефти и газа на Северном Кавказе

Экономика и бизнес
4 октября, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Геолого-геофизические работы будут проводиться на территории Ставропольского края, Чеченской Республики, а также Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Росгеология проведет комплексные геолого-геофизические работы на территории Центрального и Восточного Предкавказья для оценки перспективы разведки и добычи углеводородов на территории семи регионов Северного Кавказа в эоцен-палеоцен- верхнемеловом нефтегазоносном комплексе. Работы планируется завершить в конце 2019 года, сообщила в среду пресс-служба холдинга.

"Площадь изучаемого участка - 148,87 тыс. кв. км. Максимальная глубина исследований - 10 км, целевой интервал - 2-6 км. Работы будут проводиться на территории Ставропольского края, Чеченской Республики, а также Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии", - говорится в сообщении.

Контракт на изучение подписан между холдингом и департаментом по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). Исследования финансируются за счет средств федерального бюджета. Итогом этих работы должны стать рекомендации по проведению поисково- разведочных работ на нефть и газ на указанной территории, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что добыча нефти ведется практически во всех субъектах СКФО. Большая часть нефтедобычи приходится на Ставропольский край и Чеченскую Республику. Крупнейшими газодобывающими регионами Северного Кавказа являются Ставропольский край, Дагестан и Чечня.

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