Новак: ряд стран ОПЕК готовы продлить соглашение на 2018 год в случае необходимости

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ряд стран ОПЕК готовы продлить на 2018 год соглашение по сокращению добычи в случае необходимости. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Министры, все, с кем я общался, готовы в случае необходимости обеспечить продление. Но, опять же, это в случае необходимости. Это обсуждали, да", - сказал Новак, отвечая на вопрос, готова ли ОПЕК пойти на дальнейшее сокращение добычи нефти на весь 2018 год.

В среду президент России Владимир Путин говорил, что Россия готова продлить соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, в случае, если стороны решат его продлить.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК+ в конце 2016 года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года.

Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК+, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.