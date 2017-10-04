Новак: ряд стран ОПЕК готовы продлить соглашение на 2018 год в случае необходимости

Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в ДохеСпорт 4 октября, 20:46
Резервное зеркало на крупнейший в РФ оптический телескоп доставят в КЧР в октябреНаука 4 октября, 20:07
NASA: запуск советского "Спутника-1" изменил ход историиКосмос 4 октября, 19:57
Касаткина обыграла Радваньскую и вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 19:39
Король Саудовской Аравии прибывает с государственным визитом в Россию. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 4 октября, 19:27
СКА повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв "Салават Юлаев"Спорт 4 октября, 19:23
Будогосский: футбольные клубы критикой в адрес судейства грубо нарушают конвенцию УЕФАСпорт 4 октября, 19:22
ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18Спорт 4 октября, 19:17
Будогосский: введение видеоповторов в РФПЛ потянет за собой целый комплекс проблемСпорт 4 октября, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ряд стран ОПЕК готовы продлить на 2018 год соглашение по сокращению добычи в случае необходимости. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Министры, все, с кем я общался, готовы в случае необходимости обеспечить продление. Но, опять же, это в случае необходимости. Это обсуждали, да", - сказал Новак, отвечая на вопрос, готова ли ОПЕК пойти на дальнейшее сокращение добычи нефти на весь 2018 год.
В среду президент России Владимир Путин говорил, что Россия готова продлить соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, в случае, если стороны решат его продлить.
Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК+ в конце 2016 года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года.
Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК+, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.