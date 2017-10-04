Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс предложил субсидировать помогавшие в ситуации с "ВИМ-Авиа" аэропорты

Экономика и бизнес
4 октября, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Также предложено выделить субсидии поставщикам топлива

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минтранс России подготовил проект постановления правительства о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение недополученных ими доходов от поставки топлива и оказания услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов самолетов "ВИМ-Авиа".

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что реализация постановления правительства будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в 2017 году в установленном порядке из резервного фонда правительства.

Ситуация с "ВИМ-Авиа"

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа".

Росавиация сообщала, что финансирование перевозчика заморожено, у авиакомпании закончились оборотные средства. Перевозка пассажиров из и в Домодедово стала невозможна из- за задолженности перед аэропортом. Был организован оперативный штаб, по решению которого рейсы "ВИМ-Авиа" были перенесены во Внуково. 

Общий долг "ВИМ-Авиа", по словам главы Росавиации Александра Нерадько, достиг 10 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии
3
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом
6
Грызлов: законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям
7
Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром
Темы дня
Новости партнеров
Реклама