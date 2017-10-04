Минтранс предложил субсидировать помогавшие в ситуации с "ВИМ-Авиа" аэропорты

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минтранс России подготовил проект постановления правительства о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение недополученных ими доходов от поставки топлива и оказания услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов самолетов "ВИМ-Авиа".
Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Отмечается, что реализация постановления правительства будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в 2017 году в установленном порядке из резервного фонда правительства.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа".
Росавиация сообщала, что финансирование перевозчика заморожено, у авиакомпании закончились оборотные средства. Перевозка пассажиров из и в Домодедово стала невозможна из- за задолженности перед аэропортом. Был организован оперативный штаб, по решению которого рейсы "ВИМ-Авиа" были перенесены во Внуково.
Общий долг "ВИМ-Авиа", по словам главы Росавиации Александра Нерадько, достиг 10 млрд рублей.