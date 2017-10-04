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Власти Крыма заявили о готовности аграриев к импортозамещению саженцев плодовых деревьев

Экономика и бизнес
4 октября, 21:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 4, октября. /ТАСС

По словам министра сельского хозяйства региона, к 2020 году предприятия, которые занимаются выращиванием многолетних насаждений, "выйдут на показатель более 4 млн саженцев в год"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Крымские аграрии готовы к замене импортных саженцев плодовых деревьев на саженцы местной селекции, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым.

"Крымские садоводы ориентированы на выращивание собственного посадочного материала. Мы понимаем, что в этом вопросе нам необходима независимость от зарубежных партнеров", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.

По его словам, уже к 2020 году базовые предприятия, которые занимаются выращиванием многолетних насаждений, "выйдут на показатель более 4 млн саженцев в год, что практически полностью обеспечит потребность Крыма в саженцах".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 октября 2017 года на открытии Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017 " в Москве, посетил павильон Крыма, где ознакомился с продукцией крымских аграриев. Глава кабмина считает, что необходимо переходить к полному импортозамещению саженцев фруктовых деревьев в РФ, и что возможности для развития такого производства в Крыму есть.

Край садов

Ранее сообщалось, что площадь садов в Республике Крым за три года с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году возросла почти на 10% до 12,5 тыс. га.

По информации Минсельхоза Крыма, после воссоединения полуострова с РФ власти региона и страны уделяют значительное внимание развитию садоводства, из бюджета на поддержку аграриев выделяются средства на закладку и уход за молодыми многолетними насаждениями, а также на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие растениеводства.

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