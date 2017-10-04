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Google представила новые модели смартфона, ноутбука и других устройств

Экономика и бизнес
4 октября, 21:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, октября. /ТАСС

По данным профильных СМИ, новый смартфон станет прямым конкурентом iPhone

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Cмартфон Pixel 2
Cмартфон Pixel 2
Cмартфон Pixel 2
© REUTERS/Stephen Lam
Ноутбука Pixelbook
Ноутбука Pixelbook
Ноутбук Pixelbook
© REUTERS/Stephen Lam
Беспроводной динамик Google Home Mini
Беспроводной динамик Google Home Mini
Беспроводной динамик Google Home Mini
© REUTERS/Stephen Lam
Cмартфон Pixel 2
Cмартфон Pixel 2
Cмартфон Pixel 2
© REUTERS/Stephen Lam
Cмартфон Pixel 2
Cмартфон Pixel 2
Cмартфон Pixel 2
© REUTERS/Stephen Lam
© REUTERS/Stephen Lam
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Cмартфон Pixel 2
© REUTERS/Stephen Lam
Ноутбук Pixelbook
© REUTERS/Stephen Lam
Беспроводной динамик Google Home Mini
© REUTERS/Stephen Lam
Cмартфон Pixel 2
© REUTERS/Stephen Lam
Cмартфон Pixel 2
© REUTERS/Stephen Lam
© REUTERS/Stephen Lam

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Google представила в среду на презентации в Сан-Франциско разработанный ею новый смартфон Pixel 2.

Трансляцию мероприятия вели на портале YouTube.

Устройство представлено в двух разновидностях - Pixel 2 с диагональю экрана 5 дюймов и Pixel XL 2 с 6-дюймовым дисплеем. Обе разновидности оснащены 12,2-мегапиксельной камерой. Имеется также 8-мегапиксельная фронтальная камера. Согласно представленным компанией данным, корпус устройств является водонепроницаемым.

Как Pixel 2, так и Pixel XL 2 получили процессор Snapdragon 835 и 4 гигабайта оперативной памяти. Накопитель представлен в двух вариантах - 64 гигабайта и 128 гигабайт. Как отмечают профильные СМИ, новый смартфон станет прямым конкурентом iPhone.

На презентации сотрудники Google также продемонстрировали другие новинки. В их числе обновленная версия ноутбука Chromebook под названием Pixelbook, а также беспроводной динамик Google Home Mini.

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