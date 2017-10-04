Google представила новые модели смартфона, ноутбука и других устройств

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Google представила в среду на презентации в Сан-Франциско разработанный ею новый смартфон Pixel 2.
Трансляцию мероприятия вели на портале YouTube.
Устройство представлено в двух разновидностях - Pixel 2 с диагональю экрана 5 дюймов и Pixel XL 2 с 6-дюймовым дисплеем. Обе разновидности оснащены 12,2-мегапиксельной камерой. Имеется также 8-мегапиксельная фронтальная камера. Согласно представленным компанией данным, корпус устройств является водонепроницаемым.
Как Pixel 2, так и Pixel XL 2 получили процессор Snapdragon 835 и 4 гигабайта оперативной памяти. Накопитель представлен в двух вариантах - 64 гигабайта и 128 гигабайт. Как отмечают профильные СМИ, новый смартфон станет прямым конкурентом iPhone.
На презентации сотрудники Google также продемонстрировали другие новинки. В их числе обновленная версия ноутбука Chromebook под названием Pixelbook, а также беспроводной динамик Google Home Mini.