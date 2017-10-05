Риски внедрения новых технологий в финансовой сфере будут ключевой темой форума Finopolis

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Банк России в третий раз проведет крупнейший в России форум инновационных финансовых технологий Finopolis. В этом году мероприятие, намеченное на 5-6 октября, впервые пройдет в Сочи. Одной из ключевых тем форума станет обсуждение новой экономики в едином цифровом пространстве и роли финансового сектора в ее развитии. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что важнейшей темой обсуждения станет оценка рисков при внедрении новых технологий и прежде всего их влияние на потребителей финансовых услуг.

"Риски при внедрении новых технологий есть всегда. В финансовой сфере мы видим прежде всего следующее: это, конечно, защита прав потребителей, которые начинают пользоваться новыми финансовыми услугами. Конечно, его (потребителя) потребности выросли, но при этом защита прав потребителя на финансовом рынке должна быть. Это очень чувствительная сфера, люди не должны терять деньги при внедрении новых технологий", - отметила Набиуллина, выступая в преддверии Finopolis.

Защита от рисков

Глава Банка России также указала на уязвимость финансовой системы к киберрискам в условиях внедрения технологий, чему в рамках форума также будет посвящена отдельная дискуссия.

"Мы отвечаем за финансовую стабильность, за то, чтобы при применении инновационных технологий все процессы были непрерывны. Поэтому новые технологии должны быть защищены от такого рода киберрисков. Развитие новых технологий должно идти рука об руку с ответом на вопросы, связанные с этими рисками. И ответом должен быть не их запрет. Мы, кстати, этого не делаем. Вы, наверное, все следите за спорами по криптовалютам и знаете сдержанную позицию ЦБ по данному вопросу, - но при этом мы поддерживаем технологии, которые лежат в их основе", - сказала Набиуллина.

Завтрашний банкинг

Одной из ключевых тем форума также станет обсуждение будущего банковской системы в условиях технической революции и почему привычный облик банкинга рушится. Специальный гость форума американский банкир-инноватор, популярный колумнист и блогер Бретт Кинг расскажет о том, какой будет новая банковская система и почему не все банки доживут до этого.

Эксперты также обсудят ключевые технологические тренды на финансовом рынке и стоимость цифровой трансформации для финансовой отрасли.

Высокотехнологичный регулятор

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова отметила, что Банк России стремится к тому, чтобы стать высокотехнологичным регулятором и тем самым содействовать бизнесу в финансовой сфере.

"Роль регулятора сейчас выходит за периметр классического понимания, и мы даже в своей миссии определили, что мы хотим стать высокотехнологичным регулятором. То есть это совершенно новое качество, которое мы как Центральный банк видим и занимаемся этим активно для того, чтобы действительно содействовать бизнесу в нашей сфере", - заявила Скоробогатова, выступая в преддверии Finopolis.