Объем экспорта российского зерна в Иран через Махачкалинский порт вырос за год на треть

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МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Объем экспорта из РФ пшеницы, ржи и кукурузы в Иран через Махачкалинский морской торговый порт вырос почти на 30% за девять месяцев 2017 года и составил 220 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.
"За девять месяцев текущего года в Иран через Махачкалинский морской торговый порт отгружено более 220 тыс. тонн пшеницы, ржи и кукурузы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы перевалки зерновых культур выросли почти на 30%", - говорится в сообщении пресс-службы.
По оценке министерства, объемы экспорта зерновых из РФ через Махачкалинский порт будут только расти.
Зерно поступает в торговый порт автомобильным и железнодорожным транспортом, в основном из Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области. До загрузки на суда зерно попадает в специальные емкости для временного хранения, где проверяется качество. Махачкалинский порт располагает 12 такими емкостями по 1,5 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба министерства, сейчас зерновой терминал порта работает круглосуточно, так как его производственной мощности не хватает.
Ранее сообщалось, что в этом году Россия планирует экспортировать порядка 45 млн тонн зерна, в том числе прогнозируется экспорт 30 млн тонн пшеницы. На сегодняшний день из РФ вывезено более 10 млн тонн зерновых, что на 34% больше результата аналогичного периода прошлого года.