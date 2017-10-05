Минсельхоз может провести в декабре зерновые интервенции в нескольких регионах

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Зерновые интервенции могут пройти в нескольких российских регионах в декабре 2017 года. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
"Мы не исключаем, что в декабре в нескольких регионах России мы проведем зерновые интервенции для поддержания тех цен, которые должны удовлетворять производителей", - сказал он.
Чиновник также рассказал, что в настоящее время по поручению правительства РФ Минсельхоз дорабатывает механизм, который позволит расширить географию экспортных поставок продукции аграриев, в процессе активно участвует Минтранс, РЖД. "Речь идет о том, что затраты, связанные с железнодорожными перевозками российского зерна, будут компенсироваться. Мы рассчитываем, что эти затраты дадут прибавку в цене в среднем на 1 тыс. рублей", - добавил он.
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Минсельхоз РФ рассматривает два сценария стабилизации падающих цен на зерно: проведение закупочных интервенций и стимулирование экспорта.
Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост цен - это позволяет аграриям избежать убытка. Товарные, напротив, рассчитаны на то, чтобы понизить цены в неурожайные годы с помощью вливания на рынок зерна из госфонда.