Nord Stream 2 изменит методы прокладки газопровода для снижения воздействия на природу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 разработала для строительства второй ветки газопровода "Северный поток" специальные технические решения, которые позволят существенно снизить воздействие на Кургальский заказник в Ленинградской области. Об этом рассказал ТАСС в четверг руководитель департамента разрешительной документации Nord Stream 2 AG Саймон Боннелл.

"Понимая ценность природы Кургальского заказника, мы мобилизуем наших специалистов на то, чтобы найти оптимальное техническое решение и выработать комплекс природоохранных мер. Мы сейчас разработали прогрессивную технологию, которая позволит существенно сузить коридор воздействия и нагрузку на заказник", - сказал Боннелл.

По его словам, использование специальной техники позволит на 50% сократить ширину коридора, в котором будет проложен трубопровод, за счет строительства траншеи с вертикальными стенками, а не с пологими отвалами. Дополнительно разработаны меры для снижения воздействия на поверхность воды во время работ на берегу залива.

"Эти технические решения будут отражены в окончательном отчете об оценке воздействия на окружающую среду, который мы опубликуем в ноябре", - сказал руководитель департамента разрешительной документации. Этот отчет войдет в пакет документов, который будет представлен на государственную экологическую экспертизу.

Общественное мнение учтут

4 октября разработчик газопровода компания Nord Stream 2 официально завершила 60-дневное общественное обсуждение проекта отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в России. В обсуждении приняли участие неправительственные экологические организации, включая Гринпис и Всемирный фонд дикой природы (WWF), а также научные учреждения и жители Ленобласти.

Всего за два месяца обсуждений в адрес компании поступило 9 письменных отзывов от экологических организаций и общественности. Они касались выбора маршрута газопровода, оценки его альтернатив, сохранения биоразнообразия, соблюдения законодательства и международных стандартов.

Как сообщили в пресс-службе Nord Stream 2, полученные комментарии будут учтены при принятии дальнейших проектных решений и подготовке окончательного отчета об ОВОС, а также при разработке комплекса природоохранных мероприятий. Устные замечания и пожелания, звучавшие на встречах и слушаниях, также будут отражены в документах.

Второй Северный поток

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит увеличить объем поставок российского газа в Европу на 55 млрд кубометров газа в год и удовлетворить растущий спрос. Маршрут и конструкция нового газопровода будут в основном повторять уже действующий "Северный поток". Он будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

На территории Ленинградской области две ветки газопровода разойдутся. По словам представителей компании, сделать их полностью параллельными невозможно из-за ограничений по минимальному безопасному расстоянию между магистральными трубопроводами и населенными пунктами. Маршрут новой трубы планируется частично проложить по территории Кургальского заказника на берегу Нарвского залива, что вызывает недовольство защитников природы. Окончательное решение по маршруту будет принято после прохождения экологической экспертизы.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" по плану должно начаться во втором квартале 2018 года и завершиться в конце 2019 года.