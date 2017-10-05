Глава ЦБ: финансовому сектору РФ предстоит создать новые бизнес-модели

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Российскому финансовому сектору в связи с развитием технологий предстоит создать новые бизнес-модели и пересмотреть свое место в мировом устройстве, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Такое мнение она высказала, выступая на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис" в Сочи.

"Абсолютно очевидно, что финансовому сектору предстоит создать новые бизнес-модели, пересмотреть свое место в мировом устройстве", - сказала она.

Набиуллина добавила, что также, возможно, придется кардинально переосмыслить необходимость "многих привычных нам вещей, таких как деньги, например".

Кроме того, говоря о развитии технологий, глава ЦБ РФ отметила, что те преимущества, которые несут новые технологии, перевешивают возможные риски. "Удобство, комфорт, дешевизна, совершенно другой образ жизни, который мы уже сейчас видим, возникает из применения новых технологий. Но я являюсь представителем регулятора и всегда говорю, что мы обязаны думать о рисках для того, чтобы купировать их и для того, чтобы давать возможность развиваться этим технологий. Без того, чтобы люди, бизнес боялись их применять", - пояснила она.

Банк России в третий раз проводит крупнейший в России форум инновационных финансовых технологий "Финополис". В этом году мероприятие, намеченное на 5-6 октября, впервые проходит в Сочи. Одной из ключевых тем форума станет обсуждение новой экономики в едином цифровом пространстве и роли финансового сектора в ее развитии.